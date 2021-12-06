Берлин, , 16:08 — REGNUM Немецкая коалиция «Светофор» хочет увеличить установленную законом пенсию, включив в нее «частичное финансирование». Что это означает, и чем план отличается от паевой пенсии, как в Швеции? Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau 6 декабря.

Будущее пенсий оказалось в центре внимания после избирательной кампании в Бундестаг. Демографические изменения и одновременное увеличение продолжительности жизни означают, что вкладчиков становится все меньше и меньше. Кроме того, в краткосрочной перспективе планируется выход на пенсию так называемых беби-бумеров.

В связи с этим многие эксперты считают, что обязательное пенсионное страхование больше не является жизнеспособным, и уже давно призывают к коренной реформе. В противном случае существует риск внезапного роста проблем с финансированием обязательного пенсионного страхования с 2025 года. Одним из предложений по устранению дисбаланса системы является рента за акции, вносимая СвДП во время избирательной кампании.

В своей программе партия отстаивала так называемую шведскую модель. В скандинавской стране 2,5 процента обязательных взносов поступают в так называемую премиальную пенсию и инвестируются с прибылью через независимо управляемые фонды с небольшими затратами. Остальное, как обычно, сотрудники платят по классической страховой системе с оплатой по факту.

Сомнительно, будет ли приходить паевая пенсия. Это правда, что партии «светофора» планируют в своем коалиционном соглашении расширить обязательное пенсионное страхование, включив в него «частичное финансирование из постоянного фонда», который должен управляться независимым органом в соответствии с публичным правом.

Однако пока деньги будут поступать не от вкладчиков. Вместо этого в соглашении говорится:

«На первом этапе мы предоставим Немецкому пенсионному страхованию основной капитал в размере десяти миллиардов евро из бюджетных средств в 2022 году».