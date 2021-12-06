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Вакцина Defense.gov

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Против обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 однозначно высказался 51% взрослого населения Эстонии. Об этом сообщил местный Институт изучения общества со ссылкой на опрос, проведенный фирмой Norstat.

Отмечается, что 43% населения такую меру поддерживают, а 6% респондентов затруднились сформулировать свою точку зрения.

Социологи выяснили прямую зависимость мнений от политических предпочтений респондентов. Так, за обязательную вакцинацию высказываются, в основном, сторонники правящей Реформистской партии, против — сторонники оппозиционной Эстонской Консервативной Народной партии EKRE. За вакцинацию 71% опрошенных «реформистов», а против — 85% сторонников EKRE.

У других политических партий Эстонии такого ярко выраженного перекоса в предпочтениях нет. У сторонников Центристской партии мнения поделились почти поровну — 47% против 43%.

Опрос был проведен 3 декабря 2021 года среди тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность для этой выборки составляет +/ — 3,1%.