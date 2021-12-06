Берлин, , 16:23 — REGNUM Согласно данным газеты «Neue Osnabrücker Zeitung» (NOZ) со ссылкой на информацию органов безопасности федеральных земель, свыше 3000 убийств в Германии в настоящее время не раскрыты. Общее число, вероятно, еще больше, поскольку некоторые органы не предоставили никакой информации. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 6 декабря.

Как пишет издание, только в Северном Рейне-Вестфалии зарегистрировано 1160 преступных случаев. Далее следуют Баден-Вюртемберг и Нижняя Саксония с 550 и 375 случаями убийства соответственно.

Согласно отчету, федеральные земли Саксония и Саксония-Анхальт не смогли предоставить никакой информации. Это также относится к некоторым правоохранительным органам в других федеральных землях.

Ассоциация немецких детективов (BDK) призывает к более сосредоточенному подходу к расследованию старых убийств по всей стране. Так называемые «холодные дела» часто обрабатываются в дополнение к новым делам. Таким образом, создание отделений по расследованию дел в качестве независимых отделов является лучшим решением для рассмотрения старых дел в надлежащей форме.

Летом стало известно, что федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия хочет создать своего рода специальную комиссию по холодным делам. В задачи комиссии войдет оцифровка файлов, структурированная обработка дел, определение возможностей для разъяснения и разработка концепций расследования.

28 новых должностей в специальной комиссии должны быть заполнены бывшими следователями, которые, как заявили в министерстве внутренних дел земли, «имеют опыт работы на месте преступления, ведения дел или работы с комиссиями по убийствам».