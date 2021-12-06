Казань, 6 декабря, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Житель Казани заявил в полицию о хищении неизвестными 725 тыс. рублей путем обмана и злоупотребления доверием. Пострадавший оформил банковский кредит и все средства перевел на незнакомый счет, сообщает управление МВД России по городу Казани.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

19-летнему жителю Казани позвонил неизвестный и представился работником банка. С его слов, злоумышленники пытаются поменять телефонный номер, к которому привязан мобильный банк клиента. Следом позвонил другой мужчина, но уже от лица сотрудника правоохранительных органов. Лже-следователь убедил молодого человека провести спецоперацию по установлению мошенников, но для этого нужно получить кредит и перевести деньги по указанному счету. При этом пользоваться кредитными средствами запретили. Заявитель, поверив в происходящее, выполнил все условия. Мужчина оформил кредит и перевел 725 тыс. рублей на незнакомый счет.

На следующий день поступил звонок и пострадавшего вновь попросили оформить кредит. Житель Казани снова пошел в банк, где ему объяснили, что он связался с мошенниками и посоветовали обратиться в полицию.

Ведется поиск подозреваемых, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, у 58-летней жительницы Казани незнакомцы, представляясь брокерами и специалистами, под предлогом игры на бирже выманили почти 900 тыс. рублей.

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