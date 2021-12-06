Берлин, 6 декабря, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В течение нескольких месяцев немецкая промышленность не могла развиваться из-за проблем с доставкой и нехваткой материалов. Между тем, обрабатывающая промышленность получает все меньше заказов. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 6 декабря.

Мировая экономика вновь все больше страдает от пандемического кризиса, и ориентированная на экспорт немецкая промышленность чувствует это. Заказы в обрабатывающей промышленности в октябре упали второй раз за три месяца. По данным Федерального статистического управления, предприниматели получили на 6,9% меньше заказов, чем в предыдущем месяце.

Падение спроса привело к ухудшению показателей. Число заказов из еврозоны упало на 3,2 процента, а из остального мира — на 18,1 процента. Внутренний бизнес, напротив, вырос на 3,4 процента. В целом экономисты ожидали снижения только на 0,5 процента. В сентябре рост составил 1,8 процента, после августовского спада на 8,8 процента.

«Второе резкое сокращение поступающих заказов за последние три месяца означает дальнейшее ухудшение экономических перспектив», — заявило федеральное министерство экономики. По сравнению с тем же месяцем прошлого года заказы на этот раз упали на один процент, впервые более чем за год.

Заказы сокращаются из-за проблем с доставкой, анализирует Хольгер Шмидинг из Berenberg Bank.

«Если что-то не может быть произведено или доставлено достаточно быстро, поступает меньше заказов. Базовый спрос остается высоким, как показывают исследования. В течение нескольких месяцев компании жаловались на отсутствие необходимого сырья и промежуточных продуктов или на то, что их доставка задерживается», — отметил представитель банка.