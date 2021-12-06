Берлин, 6 декабря, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Карл Лаутербах (СДПГ) назначен федеральным министром здравоохранения. Как последняя из трех партий «светофора», социал-демократы объявили о назначении своих министерских постов. С нетерпением ждали, кто возьмет на себя ответственность за здравоохранение в середине четвертой волны COVID-19. Об этом сообщило немецкое агентство DW 6 декабря.

Многие этого ожидали, теперь уже официально: Карл Лаутербах станет министром здравоохранения в новом федеральном правительстве. 58-летний эксперт в области здравоохранения сменяет уходящего Йенса Шпана в середине четвертой волны пандемии.

Лаутербах, который стал постоянным участником политических ток-шоу во время пандемии COVID-19, поблагодарил за поддержку, которую он получил от общественности за последние несколько дней, когда широко распространились предположения о том, кто заполучит пост министра здравоохранения.

Если все пойдет по плану, путь новому федеральному правительству Германии будет открыт в ближайшее время.