Скопье, , 15:55 — REGNUM Пресс-секретарь малой албанской партии в Северной Македонии Движение Альтернатива Орхан Муртезани 4 декабря на пресс-конференции заявил, что в его партии приняли решение присоединиться к правящей коалиции. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Здание правительства Северной Македонии, Скопье Pudelek

Политик заявил, что за присоединение к правительству проголосовало большинство членов центрального собрания партии.

Условием сотрудничества албанцы из Альтернативы поставили подключение их к работе министерств здравоохранения, культуры и образования, борьбе с коррупцией и преступностью, работе с диаспорой, а также в других сферах.

В Альтернативе связали решение выйти из оппозиции с поддержкой курса правительства в диалоге с ЕС и с Болгарией.

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