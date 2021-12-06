Москва, , 15:51 — REGNUM Для того, чтобы объективно оценить в РФ ситуацию с уровнем бедности, нужно учесть и реальный уровень инфляции, увеличение или уменьшение возможности граждан купить товары длительного пользования, оплатить расходы на образование и дополнительные медицинские услуги, улучшить жилищные условия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым количество граждан РФ с доходами ниже границы бедности к III кварталу 2021 года сократилась до 16 млн человек.

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«Вопрос об увеличении или уменьшении числа бедных не так прост. Статистика Росстата говорит о росте среднедушевых номинальных доходов и позволяет говорить о сокращении числа жителей РФ, чей доход меньше официального прожиточного минимума. Однако возникает вполне справедливый вопрос об эффективном и справедливом определении уровня прожиточного минимума, который по-разному определяется в разных странах, — сказал Цыганов. — Есть и понимание того, что сама бедность и ее экономическая оценка исторически меняются. Для получения объективной картины нужно учесть и реальный уровень инфляции, увеличение или уменьшение возможности купить товары длительного пользования, оплатить расходы на образование и дополнительные медицинские услуги, улучшить жилищные условия».

При этом, как уточнил экономист, многое в оценке уровня бедности связано с психологией и самооценкой, что часто задерживает принятие позитивных изменений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в III квартале 2021 года численность граждан с доходами ниже границы бедности составила 11% от общего населения.

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