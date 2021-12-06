Берлин, , 16:29 — REGNUM Протесты против мер по борьбе с COVID-19 становятся все более агрессивными. Людей запугивают перед проведением вакцинации. Факелоносцы проходят маршем к дому министра здравоохранения федеральной земли Саксония. Об этом сообщило немецкое агентство DW 6 декабря.

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Уже было темно, когда около 30 человек двинулись к частному дому министра здравоохранения Петры Кеппинг в небольшом саксонском городке Гримма. У одних в руках были факелы, у других — плакаты. Протестующий громко и со свистом кричали, протестуя против новых мер против коронавирусной инфекции и обязательной вакцинации. Представитель СДПГ вызвал полицию.

«Когда прибыли наши офицеры, люди уже собрались уходить. Проверено 15 автомобилей, установлено 25 личностей и составлены протоколы об административных правонарушениях», — заявила полиция Саксонии. Тем временем прокуратура и госбезопасность проводят расследование.

«Объективная критика мер Corona полностью законна. Я всегда готова поговорить. Но протесты с факелами перед моим домом — это некрасиво и неприлично», — считает обеспокоенный министр Петра Кеппинг.

По словам Кеппинга, эта акция — не единичный случай, когда речь идет об «организованных попытках запугивания со стороны правых экстремистов и сторонников заговора», которые сейчас совершаются перед врачебными кабинетами, центрами вакцинации и больницами. Под угрозой также оказываются мэры и другие лица, причастные к мерам по борьбе с пандемией.