Элиста, , 15:50 — REGNUM Ещё 21 житель Калмыкии получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 6 декабря. Накануне в республике было выявлено 22 новых носителя коронавируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно оперативным данным, с начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 598 жителей Калмыкии. Выписан с выздоровлением 31 981 пациент.

Напомним, что днём ранее число пациентов с COVID-19, которым потребовалось стационарное лечение, достигало 250 человек. Состояние 27 человек оставалось тяжёлым. Режим самоизоляции соблюдают порядка 1,3 тыс. жителей республики.

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