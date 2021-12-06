Берлин, 6 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Одобрение членов партии «зеленых» является последним препятствием для нового трехстороннего коалиционного правительства в Германии. Две другие партии, свободные демократы и социал-демократы, уже проголосовали «за». Об этом сообщает немецкое агентство DW 6 декабря.

Немецкие защитники окружающей среды должны объявить результаты голосования своих членов по вопросу о том, вступать ли в коалицию с левоцентристскими социал-демократами (СДПГ) и неолиберальными свободными демократами (СВДП).

Голосование за коалиционное соглашение среди членов зелёной партии проложило бы путь к первому правительству за 16 лет без Ангелы Меркель на посту канцлера.

Если зеленые одобрят коалиционное соглашение, назначенный канцлером социал-демократ Олаф Шольц может быть избран на этот пост в среду 8 декабря.

Ранее СДПГ объявила о своих выборах в кабинет нового федерального правительства. Партия, которая оказалась самой сильной партией на сентябрьских выборах в Германии, получит портфели по трудовым и социальным вопросам, здравоохранению, внутренним делам, обороне, развитию, строительству и жилищному хозяйству.

Три партии провели два месяца интенсивных переговоров после сентябрьских выборов. Они представили свои планы в Берлине 24 ноября под названием «Осмелитесь на больший прогресс».