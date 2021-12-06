Москва, 6 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Внесение поправок в законопроект о возврате обязательной суммы при кражах со банковских счетов ещё только готовится, так что конкретные параметры и условия возврата похищенных телефонными мошенниками средств будут уточняться, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Телефонный мошенник

«Хочется надеется, что позиция самих банков тоже будет учтена. Данным решением, фактически, предполагается переложить риски мошенничества на плечи банков, чтобы вынудить их более активно работать над развитием системы мероприятий для предотвращения мошеннических транзакций.

Но если такие меры станут слишком жесткими, может возникнуть ситуация, когда лекарство страшнее болезни. Банки будут блокировать переводы на некоторое время, возможно, отказывать в переводах и выводе средств, что создаст массу проблем для всех клиентов.

В то же время у граждан будет меньше мотивация для того, чтобы учиться распознавать таких преступников и противодействовать их приемам. Не исключено, что кто-то может вступить в сговор с мошенниками, добровольно передав им доступ к своему счету для вывода средств, и получив затем компенсацию от банка.

Лучше бороться следует с самим мошенничеством, а не с его последствиями. В этом может помочь ознакомление граждан с приемами, которыми пользуются такие преступники.

Также должна помочь мотивация населения к тому, чтобы оно сразу же после контакта с преступниками информировало правоохранительные органы. Ну и лучшая работа правоохранительных органов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном порядке.

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