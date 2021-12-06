Берлин, 6 декабря, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Немецкая партия СДПГ представляет свой кабинет министров для нового правительства Германии, которое будет приведено к присяге 8 декабря. Есть несколько сюрпризов. Об этом сообщило немецкое агентство DW 6 декабря.

6 декабря утром следующий канцлер Германии Олаф Шольц представил политиков, которых он выдвигает в качестве министров своего кабинета.

Призвав каждого назначенного министра выступить вместе с ним в штаб-квартире партии СДПГ в Берлине, Шольц преподнес небольшой сюрприз, объявив, что широко известный врач Карл Лаутербах возглавит министерство здравоохранения. Будущий канцлер также подчеркнул, что для него важно, чтобы четыре из семи министров, предложенных СДПГ, были женщинами.

Лаутербах, который стал постоянным участником политических ток-шоу во время пандемии COVID-19, поблагодарил за поддержку, которую он получил от общественности за последние несколько дней, когда широко распространились предположения о том, кто заполучит пост министра здравоохранения.

СДПГ будет занимать ряд ключевых должностей в кабинете министров. Олаф Шольц назначил Нэнси Фезер первой женщиной-министром внутренних дел Германии. Бывший министр внутренних дел Кристин Ламбрехт возглавит министерство обороны. Клара Гейвиц из Потсдама возглавит новое министерство жилищного строительства.

Свенья Шульце, занимавшая пост министра окружающей среды в правительстве Ангелы Меркель, возглавит министерство развития. Хубертус Хайль останется во главе министерства труда.

Ранее на партийной конференции СДПГ одобрила новое коалиционное соглашение, в соответствии с которым социал-демократы возьмут на себя управление страной совместно с «зелеными» свободными демократами (СВДП).

Соглашение получило подавляющую поддержку, за него проголосовали 598 делегатов, семь проголосовали против плана и трое воздержались.