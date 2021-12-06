Таллин, , 15:47 — REGNUM Основные подразделения эстонского воинского контингента достигли точки своей будущей дислокации на территории Польши — в Люблинском воеводстве. Об этом сообщило Raadio 4 со ссылкой на советника по прессе Генерального штаба Сил обороны Эстонии Артура Захарова.

Эстония Цитата из фильма «World War Three: Inside the War Room»

Сообщается, что эстонские военнослужащие помогут Польше в отражении якобы гибридной атаки со стороны Белоруссии и окажут поддержку в борьбе с нелегальной миграцией.

Контингент состоит из взвода военных саперов, разведчиков Скаутского батальона и двух съемочных групп. В зону ответственности эстонских военных входит несколько квадратных километров приграничной территории. Они будут тесно взаимодействовать с 18-ой механизированной бригадой вооруженных сил Польши.

Предполагается, что первоочередной задачей станет починка поврежденных пограничных заграждений и возведение новых.