Москва, , 15:49 — REGNUM На Украине армия непрерывно деградирует с момента обретения этой страной независимости. Об этом 6 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Защита Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, 30 лет назад Украина обладала одними из самых мощных вооруженных сил на Европейском континенте. Однако сохранить этот ресурс Киев оказался не в состоянии.

«30 лет Вооруженным силам Украины. 30 лет назад Украина обладала самой мощной, самой эффективной армией в Европе. Три первоклассных военных округа — Киевский, Одесский, Прикарпатский. Стратегические склады с оружием. Это огромное наследство, которое Украина могла бы сберечь и сегодня бы обладала одной из лучших армий в Европе. Но 30 лет мы наблюдали лишь непрерывную деградацию. Распродавали все кому и куда только было можно, в том числе и режимам, которые народились под санкциями на Западе», — сказал Коротченко.

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