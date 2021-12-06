Москва, 6 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. На Украине армия непрерывно деградирует с момента обретения этой страной независимости. Об этом 6 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита Украины

По его словам, 30 лет назад Украина обладала одними из самых мощных вооруженных сил на Европейском континенте. Однако сохранить этот ресурс Киев оказался не в состоянии.

«30 лет Вооруженным силам Украины. 30 лет назад Украина обладала самой мощной, самой эффективной армией в Европе. Три первоклассных военных округа — Киевский, Одесский, Прикарпатский. Стратегические склады с оружием. Это огромное наследство, которое Украина могла бы сберечь и сегодня бы обладала одной из лучших армий в Европе. Но 30 лет мы наблюдали лишь непрерывную деградацию. Распродавали все кому и куда только было можно, в том числе и режимам, которые народились под санкциями на Западе», — сказал Коротченко.