Москва, , 15:47 — REGNUM За прошедший год в Москве привились от коронавирусной инфекции 5,7 млн человек. Об этом 6 декабря сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Вакцинация NIAID

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«За прошедший год в Москве вакцинировались уже более 5,7 млн человек, и свыше 680 тыс. прошли повторную вакцинацию», — сказала заммэра.

Ракова напомнила, что Москва стала первым городом в мире, где началась бесплатная вакцинация от ковида.