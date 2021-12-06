Москва, 6 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Банк России уже провел консультации с некоторыми банками с целью выяснить эффективность предлагаемых изменений по возврату средств при кражах со счетов, в результате которых был получен ряд уточнений, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

Цитата из к/ф «Не пойман — не вор». Реж. Спайк Ли. 2006. США В банке

«Стоит отметить, что не все участники рынка положительно оценивают потенциальный эффект от предлагаемых мер, отмечая, что они не повлияют на динамику роста мошеннических операций.

Кроме того, не раскрывается, из каких средств должно производиться данное возмещение: ведь, если представить концептуально такой механизм, то в таком случае банк возмещает клиенту сумму, похищенную мошенниками, в определенном процентном соотношении от размера произведенного списания из собственных средств и приобретает регрессное требование к мошенникам в гражданско-правовом порядке, то есть должен будет самостоятельно взыскивать уже за клиента сумму в размере возмещения.

Иначе, учитывая цифры (за третий квартал 2021 года мошенники похитили у клиентов банков 3,2 млрд руб.), возмещение в адекватно большом размере неизбежно скажется на финансовом благополучии самих банков.

Тем не менее, участники рынка положительно оценивают меры по временной блокировке операций как самих клиентов (в случае наличия подозрений на мошенничество), так и получателя перевода.

Как считает руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павел Крылов, останавливать перевод на один-два дня, несмотря на несогласие клиента, — это хорошая идея с точки зрения антифрода, но у добросовестных клиентов могут появиться проблемы.

Данные меры вызваны, очевидно, большой сложностью для обманутого клиента вернуть похищенное: нужно найти получателя перевода (при этом, как правило, денежные средства перечисляются подставным лицам), составить на его имя иск о взыскании неосновательного обогащения, а также заявление о мошенничестве в правоохранительные органы, что, с учетом времени рассмотрения, является процедурой довольно продолжительной.

А мошенники за это время уже успевают вывести деньги в другое место (хуже, если за рубеж), и у клиента не остается никаких шансов получить украденное назад. Чаще всего не удается даже выявить реальные личности мошенников, что делает подобные ситуации и вовсе бесперспективными.

В целом, инициатива выглядит положительно. Однако, должны быть учтены вышеуказанные нюансы, чтобы предлагаемые меры, в случае их принятия, не травмировали участников банковского сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк России предложил обязать банки возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников гражданам.

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