Кемерово, 6 декабря, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области по инициативе губернатора Сергея Цивилёва предприятия продолжают повышать зарплаты работникам. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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«Большое значение имеет рост реальных доходов жителей Кузбасса. Важно, чтобы он был выражен не в косвенных или общих показателях, а непосредственно в заработных платах, причём повышать их необходимо в различных сферах», — прокомментировал Цивилёв.

Отмечается, что в 2021 году запланировано повышение зарплат в 33 организациях промышленности и торговли.️ В сфере добычи угля зарплаты увеличатся на 25 предприятиях.