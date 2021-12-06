Черкесск, , 16:34 — REGNUM В Карачаево-Черкесии уже завтра, 7 декабря, будет дан старт горнолыжному сезону на курорте «Домбай». На одном из старейших горнолыжных курортов России ждут туристов, предупредив, что от них требуется соблюдение мер эпидемиологической безопасности, введенных в связи с коронавирусом. В частности, заселение в гостиницы проводится только по предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

Катание с горы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Наш курорт готов к новому сезону с учётом соблюдения требований эпидемиологической безопасности. Напоминаем, что в гостиницы и отели, находящиеся на территории поселка Домбай, можно заселиться только при наличии QR-кода, обслуживание на кассах и посадка на канатные дороги возможны только в масках», — говорится в сообщении администрации курортного поселка.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошедшие выходные, 4 декабря, в Карачаево-Черкесии стартовал горнолыжный сезон на курорте «Архыз».

Читайте ранее в этом сюжете: Горнолыжный сезон на курортах «Архыз» и «Эльбрус» стартует 4 декабря