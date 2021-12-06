Минск, 6 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Госкомвоенпром Белоруссии готовит новые вооружения «с учётом той геополитической обстановки, которая на сегодня сложилась вокруг белорусских границ». Об этом 5 декабря в эфире белорусского телевидения заявил глава ведомства Дмитрий Пантус.

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«Буквально неделю тому назад мы завершили государственные испытания двух типов БПЛА квадрокоптерного типа, это «Барражирующая труба» и «Квадро-1400», которые, надо отметить, очень серьезное участие принимали в учениях «Запад-2021». На сегодняшний момент эти два изделия рекомендованы к постановке на вооружение Вооруженных Сил. Параллельно ведется работа по летательным аппаратам неквадрокоптерного типа, это УБАК-25 «Чекан» и УБАК-70 «Ловчий». «Чекан» — это беспилотник-камикадзе, который на сегодняшний момент прошел целый ряд практических испытаний, прошел их успешно. Буквально в первом квартале следующего года мы планируем эту работу закончить», — сообщил гостелеканалу «ОНТ» белорусский чиновник.

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