Грузия, 6 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Горную дорогу в крае Самегрело-Верхняя Сванетия в Грузии на территории муниципалитета Местия завалило большими обломками скальной породы. Об этом 6 декабря сообщил агентству «Интерпрессньюс» местный мэр Капитона Жоржолиани.

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«Обрушилось большое количество скальной породы, сошла большая масса, около 700 — 800 кубов камней. Наверное, придётся провести взрывные работы», — сказал глава муниципалитета.

Жоржолиани сообщил, что работы по расчистке дороги уже начались. Дорогу планируется открыть 7 декабря.

Стоит отметить, что 4 декабря в 31 километре от Местия произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3,6.