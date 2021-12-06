Брюссель, , 15:43 — REGNUM Действия Китая, который исключил Литву из базы данных таможенной системы после открытия в Вильнюсе представительства Тайваня, будут проверены на предмет соответствия нормам Всемирной торговой организации. Об этом 6 декабря в ходе брифинга сообщила представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррера.

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Она подчеркнул, что ЕК намерена разобраться в ситуации и запросит разъяснения у Пекина. Феррера добавила, что литовские власти проинформировали Еврокомиссию об индивидуальных случаях, когда литовские предприятия оказались неспособны провести таможенное оформление товаров, предназначенных на экспорт в Китай.

«Мы выясним, являются ли эти события частным случаем или систематическим явлением. Если это систематическое явление, мы намерены проверить эти действия на предмет соответствия нормам ВТО. Параллельно мы работаем с властями Китая и запросим у них разъяснений», — отметила представитель ЕК.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Пекин полностью вычеркнул Литву из своего таможенного реестра. Теперь эта страна больше не сможет поставлять свои товары в КНР. Это произошло после того, как в середине ноября в Вильнюсе 18 ноября было открыто представительства Тайваня.

Президент литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичус заявил, что у литовских экспортеров начались серьёзные проблемы.