Вена, , 15:52 — REGNUM Бывший глава МВД Австрии Карл Нехаммер принёс присягу в качестве нового канцлера страны. К присяге его привёл президент Александер Ван дер Беллен, церемония прошла в администрации главы государства во дворце Хофбург.

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Нехаммера 3 декабря назначили председателем правящей Австрийской народной партии. Вместе с «Зелёными» эта партия составляет правительственную коалицию, поэтому её глава руководит правительством.

Ранее около двух месяцев правительство Австрии возглавлял бывший министр иностранных дел Александр Шалленберг. Теперь, как сообщало ИА REGNUM, Шалленберг вернулся на прежний пост, он также приведён к присяге.

Присягу приняли также новый министр финансов Магнус Бруннер, глава МВД Герхард Карнер, министр образования, науки и исследований Мартин Полашек и статс-секретарь по делам молодежи в ведомстве канцлера Клаудия Плакольм.

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