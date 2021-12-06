Минск, 6 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Наложенные на официальный Минск международные санкции не являются поводом для самых мрачных настроений. Об этом 6 декабря заявил Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце с комментариями на тему своих кадровых решений, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но чтобы сегодня уже лечь, сложить руки на груди и умирать, причин для этого нет, — сказал чиновникам и силовикам Лукашенко, комментируя проблемы санкций. — Но я вам больше скажу, мы же осуществляем власть: даже если бы были причины умирать, мы все равно должны жить, чтобы не умерли другие».

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«У каждого есть зона ответственности, будь то в Бресте район, будь то сельский район, где вы будете в основном все работать. Это ваша зона ответственности, это ваше все. И вы должны там сделать максимум, чтобы люди имели работу: кто старается, работает — получает больше, кто лоботрясничает — тот свое получает. И тогда никто страну не сковырнет», — подчеркнул Лукашенко в своём выступлении перед назначенцами.

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Напомним, в начале декабря Евросоюз ввёл в действие пятый пакет ограничительных мер в отношении физлиц и компаний, представляющих и поддерживающих «режим Лукашенко». Свои санкции ввели также США, Британия, Канада и другие государства. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко выступил с очередным обещанием достойного ответа на санкции. В свою очередь глава МИД Белоруссии Владимир Макейзаявил, что западные санкции угрожают суверенитету и независимости Белоруссии, состоящей в Союзном государстве с Россией.

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