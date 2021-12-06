Москва, 6 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Новыми правилами осуществления единовременной выплаты средств пенсионных накоплений могут воспользоваться не все пенсионеры. Но это в любом случае существенная поддержка нуждающихся в материальной помощи пожилых российских граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат: Владимир Постанюк.

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«17 ноября 2021 года правительство РФ приняло постановление, на основании которого с 1 июля 2022 года изменятся правила осуществления единовременной выплаты средств пенсионных накоплений.

Поскольку единовременную выплату вправе получить не все пенсионеры, то и изменения коснуться лишь некоторых из них:

1) граждан, получающих страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца,

2) женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа и (или) количества пенсионных баллов.

Новыми правилами установлена возможность обратиться с заявлением о единовременной выплатой и направить необходимые документы в пенсионный фонд в электронной форме через портал Госуслуг.

Туда же в течение пяти дней с момента подачи заявления будет приходить ответ — решение об осуществлении единовременной выплаты или об отказе в выплате.

Кроме того, правительство предоставило работодателям право самостоятельно обращаться за осуществлением единовременной выплаты работнику с его письменного согласия.

Из ранее действовавших правил исключены пункты, которые устанавливали перечень документов, необходимых для осуществления единовременной выплаты и правила обращения за единовременной выплатой. Теперь эти положения будут устанавливаться Минтрудом РФ.

В связи с принятыми правительством РФ изменениями Минтруд в настоящее время также готовит ряд изменений в свои нормативно-правовые акты, чтобы к июлю 2022 года новая система начала работу без сбоев.

В некоторых СМИ появилась информация, что изменятся сроки для повторного получения единовременной выплаты и обратиться за ней можно будет только через пять лет. Однако срок в пять лет был установлен еще в 2015 году и никаких изменений в этой части не предвидится», — пояснил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, для двух групп граждан, имеющих право на получение пенсионных накоплений всей суммой сразу, изменят правила начисления и расчётов трудовых пенсий.

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