Самара, , 15:42 — REGNUM 865 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в области выявили 185 163 случая заражения этой инфекцией. При это всего в регионе скончались 5698 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 33 таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в области справились с вирусом 134 777 человек, в том числе 698 человек победили инфекцию в минувшие 24 часа.

Согласно данным на 5 декабря в регионе за сутки выявили 878 носителей коронавируса.