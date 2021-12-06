Новосибирск, , 15:39 — REGNUM В Новосибирске хвойные деревья обработают антивандальным раствором. Об этом сообщило управление по благоустройству общественных пространств мэрии города.

Хвойные деревья

«С 8 по 22 декабря специалисты «Горзеленхоза» проведут антивандальную обработку хвойных деревьев на 40 общественных территориях (бульварах, скверах, аллеях), на которых произрастают хвойные породы деревьев. Всего будет обработано более 1800 деревьев», — уточнили в городской администрации.

Уточняется, что эти мероприятия проведут в преддверии новогодних праздников — для предотвращения несанкционированных рубок хвойных деревьев в скверах и парках города.

Отмечается, что в специальном растворе содержится красящее и сильно пахнущее вещество. Обработанное дерево, попадая в теплое помещение, начинает издавать резкий и неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение долгого времени. Раствор безвреден для людей, животных и окружающей среды. Через два месяца следы от него исчезают полностью.