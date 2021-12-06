Сальск, Ростовская область, , 15:38 — REGNUM В Ростовской области на внеочередном заседании собрания депутатов Сальского городского поселения открытым голосованием избрали главу администрации Сальска. Им стал бизнесмен Иван Игнатенко, сообщается в аккаунте администрации муниципального образования в Instagram.

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«Поздравляем главу с избранием и желаем успешной и плодотворной работы», — говорится в сообщении.

Известно, что новому управленцу 32 года. Он окончил Азово-Черноморскую агроинженерную академию в Зернограде. Работал начальником отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Сальского района, затем ООО «Чистый город». С июля 2021 года временно исполнял обязанности главы администрации Сальского городского поселения.

Бывший глава администрации Сальского городского поселения в конце 2020 года попал под следствие по делу о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).