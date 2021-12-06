Бухарест, 6 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. С января 2022-го года в Бухаресте резко вырастут цены на коммунальные услуги. Об этом 6 декабря со ссылкой на мэрию румынской столицы сообщает бухарестский портал HotNews.

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Согласно официально информации, стоимость центрального отопления в городе повысится вдвое, водоснабжения — в 1,9 раза, а электроэнергии — в 1,5 раза. Как утверждают чиновники городской администрации, подобный перерасчет тарифов связан с необходимостью модернизации инфраструктуры ЖКХ Бухареста.

«В отдельных районах износ оборудования превышает 85%, причем в местном бюджете на ремонт не предусмотрено средств, — говорится в соответствующей пояснительной записке. — Единственным выходом из сложившейся ситуации является сбор дополнительных средств непосредственно с горожан».

Эта позиция вызвала бурю недовольства представителей местных общественных организаций. Предполагается, что до конца нынешнего года в Бухаресте пройдут десятки акций протеста. По словам аналитиков, в настоящее время каждый третий житель румынской столицы не в состоянии оплачивать коммунальные счета.