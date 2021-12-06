Москва, , 15:37 — REGNUM Приток инвестиций на российский рынок не обещает РФ успешного экономического развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН), социолог Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал рассуждения главы Сбербанка Германа Грефа о высокой инвестиционной привлекательности России.

Борис Кагарлицкий Женя Демина

«Если бы Россия была страной, привлекательной для инвестиций, то мы бы заметили это по нашей жизни. Или хотя бы по статистике, которая пока показывает обратную картину — капитал из России вывозится, причем в достаточно больших объемах, — сказал Кагарлицкий. — Однако, как правило, в рамках либерального видения экономики вывоз капитала и делает ставку привлекательной для инвестиций. В этом смысле, чем слабее стимулы для внутреннего развития, тем привлекательнее страна для инвестиций. Увы, не стоит думать, что приток таких инвестиций обещает России какое-то успешное экономическое развитие».

Как подчеркнул Кагарлицкий, когда речь идет об инвестициях, следует понимать, во что именно вкладываются деньги.

«Если бы деньги массово вкладывались в производство инфраструктуры, то это была бы одна история, если в недвижимость (как в Англии), то это уже другая история. А если деньги вкладываются в финансовые спекуляции и разного рода аферы, то это тоже рост инвестиций, но только не очень полезный для страны. В свое время как раз перед крахом рубля в РФ наблюдался приток денег из-за рубежа. Такая же ситуация наблюдалась в Аргентине», — подытожил Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов заявил о нездоровом состоянии российской экономики.

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