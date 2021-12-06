Грефу напомнили, что не все инвестиции одинаково полезны для РФ
Москва, 6 декабря, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Приток инвестиций на российский рынок не обещает РФ успешного экономического развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН), социолог Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал рассуждения главы Сбербанка Германа Грефа о высокой инвестиционной привлекательности России.
«Если бы Россия была страной, привлекательной для инвестиций, то мы бы заметили это по нашей жизни. Или хотя бы по статистике, которая пока показывает обратную картину — капитал из России вывозится, причем в достаточно больших объемах, — сказал Кагарлицкий. — Однако, как правило, в рамках либерального видения экономики вывоз капитала и делает ставку привлекательной для инвестиций. В этом смысле, чем слабее стимулы для внутреннего развития, тем привлекательнее страна для инвестиций. Увы, не стоит думать, что приток таких инвестиций обещает России какое-то успешное экономическое развитие».
Как подчеркнул Кагарлицкий, когда речь идет об инвестициях, следует понимать, во что именно вкладываются деньги.
«Если бы деньги массово вкладывались в производство инфраструктуры, то это была бы одна история, если в недвижимость (как в Англии), то это уже другая история. А если деньги вкладываются в финансовые спекуляции и разного рода аферы, то это тоже рост инвестиций, но только не очень полезный для страны. В свое время как раз перед крахом рубля в РФ наблюдался приток денег из-за рубежа. Такая же ситуация наблюдалась в Аргентине», — подытожил Кагарлицкий.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов заявил о нездоровом состоянии российской экономики.