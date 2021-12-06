Иерусалим, , 15:42 — REGNUM Минздрав Израиля не видит возможности отмены или даже смягчения карантинных ограничений. Об этом заявил генеральный директор ведомства Нахман Аш в интервью Ynet 6 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Израиле на утро 6 декабря выявлены 11 зараженных штаммом «Омикрон», однако, по словам профессора Аша, пока «неизвестно, насколько эффективны вакцины от коронавируса против новой мутации».

«В сообщениях, поступающих из ЮАР, говорится, что новая мутация поражает больше переболевших. Есть сообщения, что новый штамм чаще поражает детей. Мы получаем большое количество информации, которую пока трудно назвать достоверной, и это не может не беспокоить. Именно поэтому мы предпринимаем гигантские усилия, чтобы остановить распространение новой мутации в стране. Это касается как въезжающих в Израиль, так и находящихся в стране. Поэтому решения о снятии или ужесточении ограничений будут приниматься тогда, когда у нас будет больше информации», — говорит гендиректор минздрава Израиля.