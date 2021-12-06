Саратов, 6 декабря, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Управление по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области реорганизуется в комитет культурного наследия Саратовской области. Соответствующее постановление 6 декабря подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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В связи с реорганизацией должности начальника управления учреждается должность министра — председателя комитета культурного наследия Саратовской области, говорится в документе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области с 1 ноября пост министра образования занял Михаил Орлов, исполняющий обязанности главы ведомства с апреля 2021 года.

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