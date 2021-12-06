6 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление начальника штаба обороны Канады Вейна Эйри о том, что Канада не будет увеличивать свой военный контингент на Украине.

Оксана Переможенко, , 16:44 — REGNUM Канада не будет увеличивать свой военный контингент на Украине. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 5 декабря в интервью The Globe & Mail заявил начальник штаба обороны Канады Вейн Эйри.

На старт! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Эйри, военный контингент Канады на Украине «показывает долгосрочную приверженность Украине».

Он также добавил, что одновременно с этим, размещая войска на Украине, Канада не хочет нарушить некий баланс: «Но следует быть очень осмотрительными касаемо баланса между воздержанием и эскалацией, а также восприятием с другой стороны (речь о России — О. П.)».

Начальник Штаба обороны Канады при этом подчеркнул, что его страна делает ставку на дипломатию: «В этом случае ведущую роль обязательно должна играть дипломатия».

Заявление начальника Штаба обороны Канады обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Новость также обсудили в социальной сети Facebook на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича, канала «Первый независимый» и издания «Страна.ua». Многие отметили, что одно дело поддерживать Киев на словах, а второе — военным присутствием.

«Дали понять, что воевать будут сугубо руками лохов могутньої (могущественной. — О. П.) армии», — написал один из комментирующих.

Уэйн Эйр USFK Public Affairs

«Зеленский же сказал, что наша армия самая сильная в мире», — с сарказмом добавил Nikholas.

«Истерия от власти Зеленского — втянуть все страны в конфликт и развязать мировую войну…» — пишет Tatyana Z.

«Канадцы умнее оказались, чем Резников и Зеленский», — добавила Nadeshda К.

«Что и требовалось доказать», — смеется Ирина Г.

«Это пилюля «антизакотина» для тех, кто раскатал губень, что за Украину будут все воевать, помогать и т. д. Угомонитесь наконец и прозрейте, что только сами себе вы можете помочь и никакой Америке, Европе вы и на *рен не нужны, да и России — тоже», — добавила Надежда В.

«Смешно: вы начинайте, а мы, если что, свалим», — смеется Борис Х.

«Неужели разум проснулся?» — спросил «Чел Норм».

«Он был, только Украине не говорили», — ответил ему Алексей Л.

«Им еще бежать до канадской границы», — пошутил Игорь С.

«Хоть у кого-то нормально с головой — у канадцев», — написал Sergei R.

«Ненормально там с головой, просто жить хотят и не хотят отвечать за идиотов», — ответила ему Elena G.

«Правильно! Подстрекают — и в сторону. А то попадут под раздачу. И там, уже в стороне: пидтрымують, турбуются, зауважують, пышаются, хвылюются (поддерживают, заботятся, обращают внимание, гордятся, волнуются. — О. П.). И наблюдают…» — написала Людмила С.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Они морально лучше поддержат. Язык-то без костей», — отметил Виктор В.

«[Министр обороны Украины Алексей] Резников раскатал губу. Они могут похлопывать дебилов по плечу. Но открытое участие в геноциде населения Донбасса — это чревато внутриполитическими разборками. Думать надо, прежде, чем предлагать», — добавил «Зёма Земелевич Миллионов».

«На такие предложения министра обороны [Украины] следом за «глубокой озабоченностью» может последовать «искреннее сочувствие», а там и до соболезнования недалеко», — подытожила Людмила Х.

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Напомним, ранее украинский министр обороны Алексей Резников призвал Великобританию, Канаду и США разместить военных инструкторов на тех территориях Украины, «которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России».