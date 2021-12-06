Санкт-Петербург, 6 декабря, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Биржевая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) по территориальному европейскому индексу поднялась по итогам торгов 6 декабря на 6,6% — до 29,89 тыс. рублей за тонну. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Предыдущий торговый день, 3 декабря, биржевая цена завершила на отметке 28,5 тыс. рублей за тонну. Тогда также наблюдался резкий рост — цена поднялась на 8,3%.

Зимний дизель за день подрос в цене на 0,9% — до 61,17 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель — на 0,3%, до 50,77 тыс. рублей за тонну, летний дизель — на 0,5%, до 49,92 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 стал стоить на 0,5% дороже, 49,03 тыс. рублей за тонну. Для бензина Аи-95 повышение составило 0,9%, до 50,01 тыс. рублей за тонну, для топочного мазута — 1,7%, до 23,54 тыс. рублей за тонну.

Авиакеросин, напротив, подешевел на 0,4%, до 58,29 тыс. рублей за тонну. Для этого вида топлива 3 декабря биржевой индекс вновь обновил максимум.