Нетанья, Израиль, , 15:35 — REGNUM Суд в израильском городе Нетанья приговорил 26-летнюю женщину к 11 месяцам тюремного заключения. Осужденная во время ссоры со своим сожителем дважды ударила его холодным оружием, сообщает Mynet 5 декабря.

Нож Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По материалам дела, поссорившись с мужчиной, женщина схватила холодное оружие и пригрозила его «искромсать», если он не прекратит ее злить, после чего порезала ему руку. Мужчина повернулся, чтобы уйти, она ударила его холодным оружием в спину и пообещала убить, если он отправит ее в тюрьму.

У женщины уже есть судимости, в том числе за причинение серьезных увечий, она неоднократно отбывала наказания в тюрьме за нападения. Мужчина, ставший жертвой нападения, вступился за женщину в суде, публично простил, объявил о готовности продолжать отношения и быть с ней в процессе реабилитации.