Тирасполь, , 15:29 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 6 декабря стартовало досрочное голосование на выборах главы президента ПМР. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Выборы в Приднестровье Cikpmr.com

«Заранее отдать свой голос в поддержку того или иного кандидата могут избиратели, которые в основной день голосования будут находиться за пределами республики, в служебной командировке или выполнять государственные или служебные, трудовые обязанности, в том числе и по борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Также досрочно могут проголосовать студенты, которые временно зарегистрированы общежитиях при учебных заведениях. До 9 декабря голосование проходит в территориальной избирательной комиссии, а 10 и 11 декабря — на участках.

Стоит отметить, что основной день голосования на выборах президента Приднестровья назначен на 12 декабря. Кроме действующего главы республики Вадима Красносельского, в них участвует самовыдвиженец, народный депутат Совета народных депутатов Григориопольского района и города Григориополь Сергей Пынзарь.

Анатолию Дирун и Николаю Малышеву Центризбирком отказал в регистрации. Сергей Дечев отозвал документы на регистрацию.