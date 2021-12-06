Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Строительная «Группа ЛСР» планирует приобрести территорию на Матисовом острове в исторической части Петербурга под строительство жилой недвижимости комфорт-класса. Об этом сообщает 6 декабря «Коммераснтъ» со ссылкой на собственные источники.

Адмиралтейские верфи и прилегающая территория Дарья Драй © ИА REGNUM

Территорию оказавшегося нерентабельным фольгопрокатного завода первоначальные владельцы планировали перестроить под склады и офисы, но ввиду конфликта с кредиторами этим планам не суждено было осуществиться. В итоге промышленная часть Матисова острова была выставлена на торги.

По данным источников издания, «Группа ЛСР» уже приобрела 5 га земли под строительство либо находится в финальной части оформления сделки. Сумма сделки, по оценкам экспертов, составит порядка 2−3 млрд рублей. На этой территории компания планирует построить жилой комплекс комфорт-класса. По мнению источников, на части острова можно возвести 47 тыс. кв. м жилья и четыре тысячи кв. метров недвижимости под коммерческие помещения, либо еще 30−35 тыс. кв. м жилья.

Однако строительство может быть осложнено рядом факторов. В частности, на него может повлиять близость санитарной зоны Адмиралтейских верфей, а также строительство в Василеостровском районе станции метро «Горный институт».

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