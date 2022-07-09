Нальчик, 6 декабря, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков окажет помощь ребенку из республики, которому требуется дорогостоящая операция — пересадка костного мозга. Семье не под силу в одиночку оплатить лечение, сбор средств объявили жители региона. Оказать помощь вызвался и руководитель субъекта РФ. ⠀

Kremlin.ru Казбек Коков

«Десятилетнему Диме, жителю нашей республики, необходима пересадка костного мозга. Донора нашли, но оказалось, что для операции нужно лекарство, стоимость которого превышает 1,6 миллиона рублей. Организовали поддержку по линии минздрава. Необходимую материальную помощь, которая требуется для приобретения лекарства, окажу лично», — написал руководитель региона в своем Instagram.

Жители республики, комментируя этот пост Казбека Кокова в соцсети, высказали благодарность за его человечность и отзывчивость и заявили, что гордятся своим главой.

«Достойный поступок достойного главы республики», «Пример для многих бизнесменов», «Очень отзывчивый и добрый человек! Если бы все знали, скольким людям он помогает, абсолютно это не афишируя», — написали жители Кабардино-Балкарии.