Ярославль, 6 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности 2 декабря работали в АО «ПАТП-1» города Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к предприятию.

City-yaroslavl.ru ПАТП-1

Сотрудники ФСБ изъяли документы и жесткие диски, связанные с финансами транспортного предприятия. Также беседа прошла с директором АО Сергеем Завьяловым. Впрочем, никто из сотрудников задержан не был.

По данным источника, речь может идти о неких хищениях. «ПАТП-1» — крупнейший перевозчик в областном центре. 100% акций предприятия принадлежит мэрии. В ходе транспортной реформы именно «ПАТП-1» выиграло конкурсы на большинство маршрутов в городе. Между тем реализация реформы вызвала негативные отклики граждан, работа общественного транспорта ухудшилась настолько, что исправляет ситуацию лично врио губернатора Михаил Евраев.