Уфа, 6 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Двух жителей Башкирии осудили за разбойное нападение и убийство мужчины. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

publicdomainpictures.net Убийство

В суде было установлено, что в августе 2015 года один из фигурантов уголовного дела узнал, что на банковской карте его родственника есть крупная сумма денежных средств. Об этом он рассказал своему приятелю, с которым они разработали план нападения.

Отмечается, что фигуранты уголовного дела отвезли мужчину в безлюдное место, убили его, похитили банковскую карту и три мобильных телефона. Кроме этого, подсудимые забрали из квартиры погибшего ноутбук и планшет. Тело они закопали на пустыре в Мелеузовском районе.

«В последующем в течение нескольких дней мужчины сняли с карты погибшего более 250 тыс. рублей, которыми распорядились по своему усмотрению. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 280 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что на протяжении более пяти лет мужчина числился пропавшим без вести.

Данное преступление удалось раскрыть в 2020 году после обращения одного из обвиняемых в полицию, который не признал свою вину и изобличал своего сообщника. Но государственный обвинитель представил доказательства, которые подтвердили вину обоих фигурантов дела.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам убийства и разбойного нападения. В результате суд приговорил обвиняемых к лишению свободы сроком от 15 до 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.