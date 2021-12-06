Липецк, , 15:25 — REGNUM В Липецкой области медики фиксируют снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом, в связи с этим коечный фонд в инфекционных госпиталях региона сокращён до 1700 мест, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Автомобиль скорой помощи Липецкаяобласть.рф

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Месяц назад в Липецкой области действовало 3100 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Свободный коечный фонд к началу текущей недели составил 18,5%.

«Снижение числа госпитализаций с коронавирусом — положительный факт, подтверждающий эффективность мер, принятых в регионе для борьбы с распространением инфекции. В приоритете, конечно, остаётся вакцинация. Чем быстрее сформируется коллективный иммунитет, тем больше у нас будет шансов на победу в борьбе с вирусом», — отметил Игорь Артамонов.

Важным фактором снижения количества госпитализаций с коронавирусом, по словам медиков, является вакцинация. Привитые, как правило, легче переносят болезнь. В региональном управлении здравоохранения подтвердили, что Липецкая область значительно приблизилась к уровню вакцинации, необходимому для формирования коллективного иммунитета. Однократно в регионе от COVID-19 привиты 659 тыс. 307 человек, двукратно — 606 тыс. 778 человек. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения, это примерно 730 тысяч человек.

Также снижение числа госпитализаций с COVID-19 специалисты связывают и с увеличением объёмов тестирования населения на коронавирусную инфекцию, в том числе с применением экспресс-тестов. Раннее выявление заболевания позволяет своевременно начинать лечение и, соответственно, сводит к минимуму риск осложнений.