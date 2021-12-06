Астана, 6 декабря, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в узком составе. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Нур-Султане с государственным визитом.

«В ходе встречи, которая прошла в теплой и доверительной обстановке, главы государств рассмотрели широкий круг вопросов многогранного узбекско-казахстанского партнерства, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по международной и региональной повестке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Казахстана, приветствуя лидера Узбекистана, вновь поздравил его с убедительной победой на прошедших президентских выборах и пожелал успехов в дальнейшей деятельности, а также отметил значимость настоящего визита.

«Мы с большой радостью принимаем вас в Казахстане с государственным визитом. Он имеет очень важное значение для вывода сотрудничества на новый уровень», — отметил Токаев в ходе встречи. По его словам, пакет документов, который сегодня будет подписан, придаст дополнительный импульс партнерству.

«Мы условились дать поручения правительствам наших стран предпринять самые энергичные меры для достижения поставленных задач. Мы считаем, что взаимоотношения между наши странами являются серьезным фактором обеспечения стабильности и безопасности в всем центральноазиатском регионе», — отметил Касым-Жомарт Токаев.