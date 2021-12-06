Серов, Свердловская область, , 15:25 — REGNUM Жителя города Серова Свердловской области осудили за использование поддельного удостоверения на право управления маломерным судном. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Катер

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В 2009 году свердловчанин за вознаграждение приобрел поддельный документ. В результате мужчине не пришлось проходить обучение для того, чтобы управлять транспортным средством.

Через 12 лет местный житель обратился в государственную инспекцию по маломерным судам в городе Серове для замены удостоверения. Мужчина заверил сотрудников ведомства, что документ он получал в установленном законом порядке.

Суд признал свердловчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ («хранение в целях использования и использование заведомо поддельного документа»). Мужчина получил наказание в виде ограничения свободы.