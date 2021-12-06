Песков заявил о возросшей актуальности саммита «пятёрки» СБ ООН
Москва, 6 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день пока нет никаких подвижек в подготовке к проведению саммита «пятёрки» Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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При этом Песков подчеркнул, что в нынешней ситуации актуальность проведения этой встречи только возрастает.
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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года инициативу проведения встречи лидеров «пятёрки» СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) выдвинул президент РФ Владимир Путин. В сентябре французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что саммит стран — постоянных членов Совбеза ООН по контролю над вооружениями предлагает созвать Франция. Китай это предложение поддержал.
Позднее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что работа по подготовке к саммиту «пятерки» СБ ООН, который может состояться «для начала в онлайн-формате», возобновляется.