Афины , , 15:24 — REGNUM В Израиле за сутки, 5 декабря, подтвержден 521 случай заражения коронавирусом, сообщает минздрав. Днем ранее сообщалось о 241 заражении, еще сутками раньше — о 478.

Израиль Иван Шилов © ИА REGNUM

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Проведено 95 320 анализов, положительными оказались 0,60%, коэффициент заражений составил 1,01.

В больницах находятся 153 пациента, к ИВЛ подключены 62 человека.

Ни один ковид-пациент не умер за минувшие сутки, число смертей за время пандемии остается неизменным — 8204.

При населении около 9,3 млн в стране привиты как минимум одной дозой более 6,3 млн человек, ревакцинацию третьей дозой прошли 4,1 млн. Штаммом «Омикрон» заражены 11 человек.