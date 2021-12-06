Джакарта, 6 декабря, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Разлив холодной лавы вулкана Семеру в Индонезии, длившийся 1,5 часа, напугал жителей, сообщает Detik.

M. Rietze Вулкан Семеру

Жители услышали звук холодной лавы c вулкана Семеру в 03:30 по местному времени. Поток достиг подножия вулкана в 05:22 по местному времени. Лавовое наводнение сопровождалось сильным ветром и летящей пылью.

В индонезийском информагентстве отметили, что в сезон дождей часто случаются разливы холодной лавы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить пострадавших при извержении вулкана Семеру на Яве.