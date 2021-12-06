В Калужской области уровень исполнения регпрограмм нацпроектов составил 83%
Калуга, 6 декабря, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Калужской области по итогам десяти месяцев средний уровень исполнения региональных проектов национальных проектов составил 83%, полностью достигнуты показатели национального проекта «Производительность труда». Об этом доложил 6 декабря на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служб областного правительства.
На текущий статус реализации 44 региональных проектов в рамках национальных проектов в области направлено свыше 20,5 млрд рублей. Руководителям всех уровней региона предложено активизировать информирования населения о реализации национальных проектов. Особе внимание при этом следует обратить на мероприятия в сфере здравоохранения и демографии.
В рамках заседания была отмечена работа Центра управления регионом Калужской области (ЦУР), который лидирует в рейтинге Центрального федерального округа, и рекомендовал сохранить достигнутые результаты в будущем.