Калуга, 6 декабря, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Калужской области по итогам десяти месяцев средний уровень исполнения региональных проектов национальных проектов составил 83%, полностью достигнуты показатели национального проекта «Производительность труда». Об этом доложил 6 декабря на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служб областного правительства.

Admoblkaluga.ru Национальный проект «Демография»

На текущий статус реализации 44 региональных проектов в рамках национальных проектов в области направлено свыше 20,5 млрд рублей. Руководителям всех уровней региона предложено активизировать информирования населения о реализации национальных проектов. Особе внимание при этом следует обратить на мероприятия в сфере здравоохранения и демографии.

В рамках заседания была отмечена работа Центра управления регионом Калужской области (ЦУР), который лидирует в рейтинге Центрального федерального округа, и рекомендовал сохранить достигнутые результаты в будущем.

«Это повод, на самом деле, не расслабляться, а, наоборот, продолжить напряженную работу. Действительно, это большой и слаженный коллектив. Задач и вопросов много. Эту работу нужно продолжить», — подчеркнул губернатор Владислав Шапша.