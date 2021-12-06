Ярославль, 6 декабря 2021, 15:44 — REGNUM Трёх жительниц Ярославской области — юриста Юлию Дёмину и двух уроженок Рыбинска изолировали в Подмосковье после возвращения из ЮАР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала сама Юлия.
Напомним, рейс с туристами из Южно-Африканской Республики и Намибии прибыл в Москву утром 4 декабря. В самолёте находилось около 100 человек. На территории аэропорта граждан остановили из-за информации об обнаружении в ЮАР случаев заражения новым штаммом коронавируса. Как рассказала Дёмина, в обсерватор отвезли около 50 россиян. Иностранных туристов, летевших этим рейсом, не изолировали.
Позднее ярославну другой обсерватор.
Россияне пробудут на изоляции как минимум 14 дней. На сегодняшний день известно, что у двоих людей, прилетевших в Россию этим рейсом, подтвердили коронавирус. Штаммовая принадлежность инфекции сейчас устанавливается.
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